أول خطوات الملك تشارلز الثالث بعد تنصيبه ملكاً.. ماذا فعل؟

بعد ساعات قليلة من تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة، دشّن تشارلز الثالث، أمس، عهده بمشاورات مع رئيسة الوزراء ليز تراس وأعضاء حكومتها، كما استقبل في قصر باكنغهام زعماء المعارضة في مجلس العموم.

Advertisement



ونُصّب تشارلز الثالث ملكاً في حفل تاريخي امتزجت فيه تقاليد تاريخية تعود إلى القرن الـ16، بالحداثة في قصر "سانت جيمس".

وتعهّد ملك بريطانيا الجديد بمواصلة إرث والدته إليزابيث الثانية التي استمرت على العرش سبعين عاماً، مؤكداً إدراكه حجم الواجبات والمسؤوليات "الجسيمة" التي انتقلت إليه.