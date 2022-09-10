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أول خطوات الملك تشارلز الثالث بعد تنصيبه ملكاً.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 23:30
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بعد ساعات قليلة من تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة، دشّن تشارلز الثالث، أمس، عهده بمشاورات مع رئيسة الوزراء ليز تراس وأعضاء حكومتها، كما استقبل في قصر باكنغهام زعماء المعارضة في مجلس العموم.
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ونُصّب تشارلز الثالث ملكاً في حفل تاريخي امتزجت فيه تقاليد تاريخية تعود إلى القرن الـ16، بالحداثة في قصر "سانت جيمس".
 
وتعهّد ملك بريطانيا الجديد بمواصلة إرث والدته إليزابيث الثانية التي استمرت على العرش سبعين عاماً، مؤكداً إدراكه حجم الواجبات والمسؤوليات "الجسيمة" التي انتقلت إليه.
 
وقال أمام عشرات الأعضاء في "مجلس الملك الخاص"، كان بينهم ستة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين: "سأعمل جاهداً لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر، ودول الكومنولث، والمقاطعات في جميع أنحاء العالم".

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس (السبت)، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة.

وبعث الملك سلمان ببرقية تهنئة للملك تشارلز قال فيها: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم بأجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".

كذلك، بعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للملك تشارلز، قال فيها: "أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".
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