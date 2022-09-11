تفاصيل جدول فترة الحداد وجنازة الملكة إليزابيث.. هكذا سيكون المشهد

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- نقل نعش الملكة من قصر بالمورال، حيث توفيت الخميس إلى "هوليرود هاوس" في إدنبره.- تلاوة بيان تنصيب الملك الجديد تشارلز الثالث في برلمانات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، في إدنبره وكارديف وبلفاست.- موكب ملكي على امتداد طريق "رويال مايل" إلى "كاتدرائية سانت جايلز" بمشاركة أفراد العائلة المالكة.- نعش الملكة يسجى في كاتدرائية "سانت جايلز" ويُتاح للعامة إلقاء نظرة عليه - اجتماع مجلسي العموم واللوردات في "ويستمنستر" لتقديم التعازي، ربما بحضور الملك.- بعد مغادرة إنجلترا وزيارة اسكتلندا، سيسافر الملك تشارلز إلى ويلز وإيرلندا الشمالية، فيما يعرف بـ"عملية مد الربيع".- نقل نعش الملكة جواً إلى قصر باكنغهام في لندن.- بروفة للموكب الجنائزي من قصر باكنغهام إلى قصر ويستمنستر.- بدء مراسم عرض نعش الملكة بقاعة "ويستمنستر هول"، عقب موكب رسمي عبر لندن.- رئيس أساقفة كانتربري يدير مراسم جنائزية قصيرة بعد وصول النعش.- مئات الآلاف من الأشخاص سيزورون "ويستمنستر هول" لإلقاء نظرة على النعش.- كبار أفراد العائلة المالكة قد ينضمون إليهم.- استمرار رقود النعش في ويستمنستر وتنظيم بروفة موكب جنائزي ثانية.- بدء توافد رؤساء الدول وكبار السياسيين والشخصيات إلى لندن لحضور الجنازة.- جنازة الملكة الرسمية في دير "ويستمنستر آبي" تبدأ في تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي.- ترجح الخطط نقل نعش الملكة على عربة مدفعية يجرها أفراد البحرية باستخدام الحبال، بدلاً من الخيول.- من المتوقع أن يتبعهم كبار أفراد العائلة، على غرار جنازتَي ديانا أميرة ويلز، والأمير فيليب دوق إدنبره.- سيصطف الجيش في الشوارع وسينضم إلى الموكب.- دعوة رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات وأفراد العائلات المالكة الأوروبية والشخصيات العامة، للتجمع في "ويستمنستر آبي" الذي يتسع لنحو 2000 شخص.- إذاعة الجنازة في التلفزيون، واحترام دقيقتي صمت.- نقل نعش الملكة إلى "كنيسة القديس جورج" في "قلعة ويندسور" لبث مراسم الدفن.- دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، وهي ملحق للكنيسة الرئيسية، حيث دفنت والدتها ووالدها مع رماد شقيقتها الأميرة مارغريت.- نقل نعش الأمير فيليب دوق أدنبره من القبو الملكي إلى كنيسة جورج السادس ليكون إلى جوار جثمان زوجته الملكة.- إقامة مراسم العزاء مساءً يحضرها كبار أعضاء العائلة المالكة.