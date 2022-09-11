أول أيام عهد الملك البريطاني الجديد.. مشاورات ولقاءات سياسية

كتبت "الشرق الأوسط":

في احتفال متجذر في التاريخ، نُصب تشارلز الثالث، أمس السبت، ملكاً للمملكة المتحدة، وباشر عمله بلقاء أعضاء الحكومة التي ترأسها ليز تراس والتي شكلتها قبل يوم واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقادة المعارضة.

وفي مراسم استثنائية نقلتها القنوات للمرة الأولى من داخل قصر «سانت جيمس» بلندن، أكد تشارلز الثالث مواصلة إرث والدته التي استمرت على العرش سبعين عاماً، مدركاً حجم الواجبات والمسؤوليات «الجسيمة» التي انتقلت إليه. وقال أمام عشرات الأعضاء في «مجلس الملك الخاص»، كان في مقدمهم ستة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين: «إنني أدرك تماماً هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إليّ الآن». وأضاف: «سأعمل جاهداً لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر، ودول الكومنولث، والمقاطعات في جميع أنحاء العالم». وتشارلز هو ملك ورئيس الدولة في المملكة المتحدة و14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وفي أول خطاب يلقيه للأمة بعد وفاة والدته، تعهد الملك الجديد، يوم الجمعة، بخدمة بلاده «بالولاء والاحترام والمحبة». كما أعلن منح ابنه الأكبر ويليام (40 عاماً) لقب أمير ويلز، وهو اللقب الذي ناله الملك تشارلز نفسه لمدة تزيد على 50 عاماً ويناله ورثة العرش بشكل تقليدي. كما أصبحت كاثرين زوجة ويليام أميرة ويلز، وهو اللقب الذي كانت الأميرة الراحلة ديانا آخر من يناله.

مشاورات سياسية

وقع الملك تشارلز الثالث وولي عهده وزوجته، وعدة شهود من مجلس الملك الخاص، المعروف كذلك بمجلس الخلافة، بيان التنصيب، الذي تمت تلاوته في لندن أمس السبت، وسيقرأ في كل من إدنبره وكارديف وبلفاست اليوم الأحد.

ويتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيس الحكومة وكبار الوزراء. وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان، كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. وإلى جانب النواب المنتخبين، يحضر أعضاء مجلس اللوردات، وأساقفة كنيسة إنجلترا بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربري. ويضم المجلس أيضاً اللورد رئيس بلدية لندن، وكبار موظفي الحكومة، والمفوضين السامين من الدول الأربع عشرة الأخرى التي يتولى فيها الملك منصب رئيس الدولة، وكذلك اللورد رئيس المجلس وهو منصب تشغله بيني موردنت منذ الأربعاء الماضي.

وفيما تتم دعوة جل المستشارين إلى احتفال التنصيب، لا يحضر جميعهم في ضوء المهلة القصيرة والمساحة المحدودة في قاعة التنصيب. وكان من اللافت حضور جميع رؤساء الوزراء السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وعددهم ستة، التنصيب، إذ شهدت المملكة المتحدة تغيير رؤساء الحكومة بوتيرة سريعة خلال السنوات الماضية. وانضم كل من جون مايجور وغوردون براون وتوني بلير وديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، لزملائهم في المجلس في هتاف: «فليحفظ الله الملك».

وبعد توقيع بيان التنصيب، تلا كبير الضباط النبلاء ديفيد وايت، برفقة مسؤولي المراسم الملكية بأزيائهم التقليدية، البيان الرئيسي. وترافقت تلاوة البيان بتحية بالبنادق، فيما اتجه رسل إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن لقراءته في مقر البورصة الملكية.

وعقب مراسم التنصيب، توجه كبار النواب، وبينهم تراس وكير ستارمر زعيم المعارضة العمالية، إلى مجلس العموم لأداء قسم الولاء للملك الجديد في جلسة استثنائية. فيما باشر تشارلز الثالث مهامه الملكية رسمياً، واجتمع في قصر باكينغهام بتراس وأعضاء حكومتها، كما عقد جلسة مع ستارمر وإد ديفي؛ زعيمي حزب العمال و«الديمقراطيين الأحرار»، وإيان بلاكفورد زعيم كتلة «الحزب الوطني الاسكتلندي» في مجلس العموم.