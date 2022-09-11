مبني على السرية التامة ويعود تأسيسه إلى القرن الـ13.. ما هو مجلس الملك الخاص؟

لم نسمع عن مجلس الملك الخاص كثيراً من قبل، إلا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لنكتشف أن صلاحياته تنفيذية وعلى رأسها إعلان تنصيب الملك الجديد.

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وتعرف البريطانيون أكثر إلى مجلس الملك الخاص، في حفل الإعلان الرسمي عن تنصيب الملك تشارلز الثالث داخل قصر "سانت جايمس" بلندن، وتم عرض وقائعه مباشرة على شاشات التلفزيون لأول مرة في تاريخ المملكة.

ويطلق على مجلس الملك اسم "بريفي" أو Privy" "، وهذه الكلمة هي اختصار لكلمة "برايفت" Private بالانجليزية، وكما تعني الكلمة، فهذا المجلس مبني على السرية التامة.

وهكذا، فكان المجلس الخاص في الأصل لجنة من أقرب مستشاري الملكة لتقديم المشورة السرية بشأن شؤون الدولة.

تم تعيين بيني موردنت التي كانت من ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة، رئيسة للمجلس في أيلول 2022 بقرار رئيسة الحكومة الجديدة ليز تراس. ويضم المجلس حاليا 718 عضوًا.

تأسيس المجلس

كان مجلس الملك الخاص في الأصل الذراع التنفيذية للحكومة الإنجليزية، منذ القرن الثالث عشر، على الرغم من أن سلطاته تراجعت مع انتقال السلطة السياسية إلى مجلس الوزراء في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، وفقًا لمكتبة مجلس العموم. من الناحية الرسمية، تظل الهيئة الاستشارية للملك، ويعرف أعضاؤها باسم مستشاري الملك، الذين يصنفون أنفسهم على أنهم "الرايت أونرابل"، ويُطلب منهم أداء قسم خاص.

يعيّن الملك المستشارين مدى الحياة، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، وهم أفراد يشغلون أو شغلوا منصبا سياسيا أو قضائيا أو كنسيا كبيرا في المملكة المتحدة أو في دول الكومنولث.

على سبيل المثال، رئيس أساقفة كانتربري ويورك، ورئيس مجلس العموم، ورئيس قضاة إنجلترا، والوزراء الأوائل في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. يشار إلى أن كاميلا الملكة المرافقة وأمير ويلز الأمير ويليام هما من ضمن أعضاء المجلس، ولهذا السبب كانا في حفل التنصيب، ووقعا بيان التنصيب.

ما هي صلاحياته؟

يمارس مجلس الملك الخاص صلاحياته التنفيذية من خلال إصدار وثائق رسمية تسمى أوامر لها ثقل قانوني. لا تتطلب أوامر المجلس موافقة الملك، ويوافق عليها الوزراء فقط في دورهم كمستشارين خاصين. يعطي أكثر من 400 قانون برلماني لمجلس الملك الخاص صلاحيات إصدار الأوامر.

من أجل الموافقة على التشريع، يقول الملك تمت الموافقة على كل أمر قرأته بيني موردنت اللورد رئيس المجلس خلال الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يستدعي الملك البرلمان بناءً على مشورة مجلسه الخاص.

الأوامر إما قانونية أو صادرة بموجب صلاحيات ملكية، مع أوامر امتياز مستخدمة في الشؤون التي لا يكون من المناسب أن يهتم بها البرلمان بنفسه، أو عندما لا يخصص التشريع المسؤولية لوزير معين على وجه التحديد.

جدول الاجتماعات

تعقد اجتماعات مجلس الملك الخاص في المتوسط مرة واحدة في الشهر، بحضور المستشارين السريين فقط الذين يستدعيهم رئيس اللورد للمجلس. يترأس الملك الاجتماعات، ويصادق كاتب مجلس الملك الخاص على موافقة الملك على الإجراءات بأسماء الحاضرين وتوقيعهم.

فقط اجتماع المستشارين الخاصين الذي يحضره الملك يشكل مجلسا، وإلا فهو لجنة وأهمها اللجنة القضائية. يشار هنا إلى أن الملكة إليزابيث اعتذرت قبل ليلة من وفاتها من المشاركة في اجتماع لمجلس الـ"بريفي" عبر تطبيق زوم بسبب تردي حالتها الصحية.

أهمية المجلس في إعلان التنصيب

تقليد انتقال العرش تلقائيا إلى الملك الجديد بدأ به الفرنسيون والكبوشيون وتبنته العائلة المالكة البريطانية. فبموجب القانون، أصبح تشارلز ملكا في اللحظة التي توفيت فيها والدته بعد ظهر يوم الخميس. ولكن على أساس العادات السحيقة، يجب على المجلس أن يجتمع ويعالج أعمالا معينة. كما يتعين على مجلس الملك الخاص بأن يقوم بما يعرف بـProclamation أو الإعلان الرسمي عن تنصيب الملك.

احتفال التاريخ والعصرية

عُرض حفل التنصيب على شاشات التلفزيون لأول مرة في تاريخ البلاد، عند تنصيب الملكة إليزابيث الثانية، اكتفت وسائل الإعلام حينها بنقل وقائع التنصيب خارج قصر سانت جايمس من دون نقل وقائع الحفل من داخل جدران القصر.

اللافت في تنصيب الملك تشارلز الثالث، الذي كان يرتدي بدلة تقليدية مورنينغ سوت لكن بقماش مخملي أسود (عصري)، أنه كانت هناك كثير من المفردات التقليدية مثل القسم على الإنجيل، والتشديد على أن بريطانيا دولة بروتستانتية، وفي الوقت نفسه تم بثّ كل ما كان يعتبر سريا في الماضي على شاشات التلفزيون.

تقاليد هذا الاحتفال تعود إلى قرون مضت، ففي ضجة الأبواق، تم الإعلان عن الملك الجديد. ثم قرأ الإعلان الرئيسي بصوت عالٍ كبير الضباط النبلاء من شرفة قصر سانت جيمس أمام حشد من الجمهور المتجمع في الباحات، تلته تحية بالبنادق في هايد بارك وبرج لندن.

غنى الحشد النشيد الوطني "حفظ الله الملك"، وقد عادت صياغته إلى تلك التي غناها قبل 70 عاما، وقدمت القوات الاحتفالية ثلاثة هتافات للملك الجديد.