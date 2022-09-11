Advertisement

عربي-دولي

ويليام وهاري يجتمعان من جديد.. شاهدوا كيف تجولا خارج قلعة وندسور (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-989358-637984769604638601.png
Doc-P-989358-637984769604638601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش رسمياً أمس السبت، أظهر فيديو ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري يتجولان خارج قلعة وندسور.

ولي العهد البريطاني والأمير هاري يتجولان خارج قلعة وندسور

Advertisement
#العربية pic.twitter.com/34GvdJeYvX

 
 

وكان الملك قال في كلمة أمام المجلس، إنه يتعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان.

 

وقال تشارلز الثالث خلال إعلانه رسمياً ملكاً لبريطانيا في مراسم تاريخية إنه "يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة" المناطة بالملك.

 

وذكر العاهل البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا أنه سيبذل كل جهده ليكون على "المثال الملهم" لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

 

جلسة تاريخية متلفزة

 

وأفاد المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها.. ملكنا تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب الملك".

 

ويتألف مجلس اعتلاء العرش من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس. وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان.

 

وأدى الملك قسم القيام بواجباته أمام مجلس اعتلاء العرش، ثم وقع على وثيقة تنصيبه. ثم قام الأمير وليام ولي العرش بالتوقيع، كما وقعت كاميلا زوجة الملك على الوثيقة.

 

وبعد انتهاء الجلسة، واصل أعضاء مجلس اعتلاء العرش توقيع وثائق موافقتهم على تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

 

 

 

 

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-09-11
11:07 | 2022-09-11
11:00 | 2022-09-11
10:50 | 2022-09-11
10:30 | 2022-09-11
10:00 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website