في زيارة غير معلنة.. وزيرة الخارجية الألمانية في كييف وهذا ما أكدته

في زيارة غير معلنة، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف، أمس السبت، لإظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها، كما قالت.

وأصدرت بيربوك بيانا جاء فيه:"توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".

وتابعت: "واضح بالنسبة لي أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على أننا سنمل من معاناة أوكرانيا ألمانيا ستبقى إلى جانب الأوكرانيين الذين يحاربون العدوان الروسي ليس للدفاع عن حقهم الإنساني بالسلام والحرية بل أيضا للدفاع عن السلام الأوروبي".

وأكدت ان ألمانيا تريد مؤازرة كييف في عمليات إزالة الألغام وإلقاء الضوء على جرائم حرب مرتكبة، خصوصا من خلال إرسال خبراء بينهم مدع عام، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعسكرية".

الموقف الألماني

وهذه ثاني زيارة للوزيرة الألمانية إلى كييف منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، في شباط الماضي.

وكان موقف ألمانيا الذي بقي لفترة مبهما حيال روسيا إثر هجومها على أوكرانيا قبل أكثر من أشهر، وإحجام برلين أولا عن توفير الدعم العسكري لكييف، أثارا غضب حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إلا أن الوضع تغير بعد ذلك، حيث يؤكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يريد أن تتولى بلاده "مسؤولية خاصة" في مساعدة أوكرانيا وتعزيز قدراتها المدفعية ودفاعاتها الجوية.

ويبدو أن حقبة جديدة أقل توترا في العلاقات الثنائية بوشرت، وتتمثل بوصول سفير أوكراني جديد قريبا إلى برلين، وكان سلفه أندريي ملنيك انتقد بقوة على مدى أشهر موقف ألمانيا من روسيا.

وأجرت الوزيرة الألمانية في وقت لاحق محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

(سكاي نيوز)