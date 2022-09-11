محور جديد بقيادة بوتين ضد الدول الغربية.. من هم الأعضاء؟

متأثراً بالتحالفات الغربية، ها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرّس وقتاً وطاقة كبيرين لبناء محور جديد من الدول "المستبدة" والذي من شأنه أن يعزز التعاون بشكل أقوى بين موسكو وكل من الصين وكوريا الشمالية وإيران.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "تقلل الدول الغربية، وعلى مسؤوليتها الخاصة، من شأن هذه التطورات. في هذه الأثناء، ها هي كتلة ديكتاتورية قوية مناهضة للغرب بدأت تتشكل. منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط، عملت كل من موسكو وبكين وبيونغ يانغ وطهران على رفع مستوى تعاونها. وجدت هذه الدول، والتي تتشارك في عدائها للولايات المتحدة والغرب، طرقاً جديدة للعمل معاً على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكاتب المقال "إن الظروف الاستراتيجية ساهمت في تقريب هذه الدول من بعضها البعض"، بهدف التعاون بطرق أكثر نشاطاً وتعقيدا، وحتى اللحظة، لم تتكيف استراتيجية الولايات المتحدة مع هذه الخطوة. من المؤكد أن حديث زعماء هذه الدول عن دفء العلاقات يأتي دائماً كعنصر دعاية. فصرخة بوتين بشأن قدرة روسيا على تحمل الضغط الغربي في منتداه الاقتصادي في فلاديفوستوك هذا الأسبوع لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. ومع ذلك، لا يمكن للغرب تجاهل الإشارات المتزايدة على أن الحكام المستبدين أصبحوا أكثر تنظيماً - بطرق تهدد المصالح الأميركية والأوروبية".

وتابعت الصحيفة، "إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين التي أقامها كل من بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في شباط في بكين - والتي أثارت نوعاً من السخرية في ذلك الوقت - تتسارع في المجالات العسكرية والطاقة والمال. على الرغم من أن الصين لا تزود روسيا بالأسلحة بشكل مباشر، إلا أن تعاونها العسكري مستمر، وبات أعمق. على سبيل المثال، أرسلت الصين ألفي جندي للمشاركة في مناورات بوتين العسكرية المشتركة "فوستوك 2022" التي تجري في أقصى شرق روسيا. من المقرر أن يلتقي بوتين وشي الأسبوع المقبل في أوزبكستان للمضي قدماً بتعهدهما المشترك في شباط ببناء شراكة روسية صينية "تتفوق على التحالفات السياسية والعسكرية في حقبة الحرب الباردة". وقبيل الاجتماع، وقع البلدان سلسلة من صفقات الغاز التي سيتم تنفيذها بعملاتهما، في خطوة نحو تحقيق الاستقلال عن الدولار الأميركي وتجنب العقوبات الأميركية".

وأضافت الصحيفة، "ما كان في السابق تحالفًا عسكريًا تكتيكيًا بين روسيا وإيران في سوريا آخذ في التوسع الآن. تزود إيران روسيا بمسيّرات مسلحة لاستخدامها في أوكرانيا كما وتساعد روسيا على التهرب من عقوبات الطاقة والعقوبات المالية الغربية. زار بوتين طهران في تموز، حيث وقع اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة والتجارة بينما شاركه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التسبب في اندلاع الحرب في أوكرانيا. من جهة أخرى، أصبحت موسكو وبيونغ يانغ أقرب مما كانا عليه منذ عقود. في رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي، ورد أن بوتين تعهد "بتوسيع العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة" بين البلدين. يقال إن روسيا تزود كوريا الشمالية بالقمح والطاقة في مقابل دعم دبلوماسي في الأمم المتحدة. كما اعترفت بيونغ يانغ بالأراضي التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا كدول مستقلة. هناك تقارير تفيد بأنه يمكن شحن آلاف العمال الكوريين الشماليين إلى شرق أوكرانيا لدعم الحكومات العميلة التي تسيطر عليها موسكو هناك. يقال إن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا قد تشتري "ملايين" قذائف المدفعية من كوريا الشمالية. هذه الصفقة قد لا تتحقق أبدا. لكن إذا حدث ذلك، فسيعني ذلك أن روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتخلى عن أي ذريعة للانضمام إلى عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ".

وبحسب الصحيفة، "وترى إدارة بايدن أن تواصل بوتين مع ديكتاتوريين منعزلين آخرين، مثل كيم، يُظهر أنه يائس، وبالتالي فإن سياسة الولايات المتحدة للضغط على روسيا تعمل. عندما سئل عن العلاقات المزدهرة بين روسيا وكوريا الشمالية، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير لكاتب المقال: "من وجهة نظرنا، إنها علامة ضعف أكثر من كونها علامة قوة". هذا منطقي كرسالة عامة، لكن مثل هذا الحديث لا يقدم الكثير بهدف معالجة المشكلة. يشير بعض المسؤولين والخبراء إلى أن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن جهود موسكو الأخيرة لبناء كتلة استبدادية ضد الغرب لن تنجح. يواجه الطغاة صعوبة في الوثوق ببعضهم البعض. هناك حدود لما يمكن أن تقدمه كوريا الشمالية أو إيران حقًا. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد روسيا المتزايد على الصين يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبوتين على المدى الطويل. لكن صانعي السياسة لا يستطيعون الجلوس والانتظار على أمل أن يفشل المستبدون. يجب على الحكومات الغربية أن تتحضر لتقديم استجابة متماسكة. الخطوة الأولى هي الاعتراف بالتحالف الاستبدادي الآخذ في الاتساع والتهديد الذي يشكله على مصالحنا. ثم تحتاج الدول الغربية إلى ابتكار استراتيجيات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية جديدة ومبتكرة لمحاربة التعاون المتزايد للحكام المستبدين".

وختمت الصحيفة، "عالم مقسم إلى كتل ليس بالنتيجة الجيدة. إن أي سياسة مسؤولة يجب أن تتضمن ديبلوماسية تهدف إلى إشراك هؤلاء الخصوم ومحاولة الحفاظ على النظام الشامل متعدد الأطراف. ولكن إذا استمر محور الحكام المستبدين في النمو، فيجب على الولايات المتحدة وشركائها أن يكونوا مستعدين".