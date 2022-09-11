يقودها لاجئون سوريون.. قافلة تنطلق من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

تعمل مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا على تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن منظمون، السبت.



ويجري العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة أنشئت على تلغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص.

Advertisement

ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.



وقال أحد المنظمين وهو لاجئ يبلغ من العمر 46 عاماً طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس: "سنعلن عن ذلك عندما يحين وقت الانطلاق".



يقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها أحد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".



وهناك 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا، ويخشى العديد منهم أن تتم إعادتهم إلى بلادهم. ففي وقتٍ سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه يستعد لإعادة مليون لاجئ سوري على أساس طوعي.