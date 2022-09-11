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تحتوي على 6 مفاعلات.. أوكرانيا توقف محطة زابوريجيا النووية بشكل كامل

Lebanon 24
11-09-2022 | 03:43
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أكدت الشركة الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، اليوم الأحد، توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

 

وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

 

وطلبت كييف من السكان في المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية الإجلاء من أجل سلامتهم.

 

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية.

 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى نزع السلاح في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية.

 

محطة زابوريجيا النووية

 

تم تصميم محطة زابوريجيا النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

 

تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

 

يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

 

تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995.

 

هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.

 

تمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية.

 

تغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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