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عربي-دولي

هل استخدم ملك بريطانيا الجديد رمزاً لعهده يخص رونالدو؟

Lebanon 24
11-09-2022 | 04:45
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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أول ما تغير في بريطانيا ودول عدة كانت تعتبرها "رأس الدولة" كرمز متواتر، هي المعروفة باسم Royal Cypher أو "الشيفرة الملكية" الملخصة بحرفين اسم كل عهد ملكي، حيث يرمز ER لعهد الملكة الراحلة، ونراه على عملات ورقية ومعدنية ممهورة برسمها أو صورتها، كما على جوازات سفر وطوابع، حتى وصناديق بريد وهواتف منتشرة بالشوارع، وعلى كل مخصص للاستخدام الحكومي الرسمي، وغيره الكثير.

 

مع ذلك، فقلة من البريطانيين والمقيمين تعرف سر الحرفين وما رمزيتهما، إلى أن رأينا الملك الجديد، تشارلز الثالث، يظهر أمس السبت عبر التلفزيونات وهو يوقع وثيقتي تنصيبه على العرش، وحول رقبته ربطة عنق عليها "بروش" من حرفين، هما لعشاق كرة القدم "ماركة مسجلة" للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأن CR اللذين اختارهما الملك تشارلز رمزا لعهده، هما أول حرفين من اسم اللاعب، وأحيانا نراهما CR7 حين يرتدي القميص 7 ويخوض به المباريات.

 

والغريب أن العديد من رواد مواقع التواصل، خصوصا في دول لاتينية بعيدة، كتبوا أمس تعليقات اعتبروا فيها ان "البروش" هدية قدمها له اللاعب Cristiano Ronaldo لمناسبة ما، لأنهم لم يفهموا كنسبة كبيرة من البريطانيين ما الذي أراده الملك من CR كرمز لعهده، كما لم يفهم الملايين قبلهم ER كرمز لعهد والدته الراحلة.

 

واتضح بعد تناول الإعلام البريطاني لخبر وفاة الملكة وربطة عنق ابنها، أن E يشير إلى الحرف الأول من اسم Elizabeth فيما الحرف الثاني R هو الأول من كلمة Regina ومعناها ملكة باللاتيني.

 

شبح ER المستهدف بالمطاردة

أما حرف C في ربطة عنق الملك الجديد، فهو الأول باسمه، فيما يشير R إلى أول حرف في كلمة Rex ومعناها ملك باللاتينية أيضا. إلا أن المولود الجديد CR سيجهد كثيرا ليتمكن من طرد شبح ER أينما عثر عليه، والسبب أن رمز الملكة انتشر طوال 25.782 يوما، تعادل 70 عاما و7 أشهر و13 يوما، جعلتها ثاني من طال بقاؤه على العرش في التاريخ بعد من توّجوه حين كان عمره 5 أعوام، إلى حين وفاته في أول أيلول 1715 بعمر 77 عاما، منها 72 و110 أيام كان الفرنسي لويس الرابع عشر خلالها ملكا، أي طوال 26.407 أيام.

 

وسيضطر CR الجديد إلى مطاردة شبح ER الراحل، كما يطارد اللاعب رونالدو وغيره الكرة وأكثر ليسجل هدفا، لأن لشيفرة الملكة إليزابيث الثانية، وهي برمز E11R أيضا، وجودا قديما على ما يرتديه أفراد العائلة الملكية من زي رسمي، وبحرفين كبيرين على مبان ومدارس ومستشفيات حكومية، حتى وسفن وقطع حربية.

 

كما أن لشيفرتها انتشارا واسعا على وثائق رسمية وطوابع وعملات ورقية ونقدية واتفاقيات وشهادات في 33 دولة، بينها وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد، أستراليا وكندا ودولة Belise الصغيرة في أميركا الوسطى، وعلى صور ورسائل وتهانٍ بالملايين، وعلى ما يصعب إحصاؤه فعلا، وكله لأن العمر امتد بإليزابيث الثانية فبقيت على العرش أكثر من المعتاد.

(العربية)

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المصدر: العربية
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