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عربي-دولي

تظاهُر الآلاف في النمسا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:30
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خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.
 
ودعا المتظاهرون إلى استئناف مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، كما طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.
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ويشهد عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، مظاهرات يعرب المشاركون فيها عن عدم ارتياحهم للأوضاع الاقتصادية السائدة في التكتل.
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