ملكة الدانمارك ترث لقبًا أوروبيًّا لملكة بريطانيا الراحلة

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ورثت ملكة الدانمارك مارغريت الثانية (82 عاما) لقب أطول ملوك أوروبا في المنصب، وذلك بعد رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي توفيت مساء الخميس الماضي عن 96 عاما قضت منها 69 عاما ملكة للبلاد. أما مارغريت الثانية، فقد مضى على توليها العرش 50 عاما، وكانت بصدد الاحتفال بهذه المناسبة.وألقت وفاة الملكة إليزابيث بظلالها على الاحتفالات الدانماركية بالذكرى الـ50 لتولي مارغريت الثانية العرش، إذ أعلن القصر الملكي الدانماركي قبل يومين أن ملكة الدانمارك مارغريت خففت من الاحتفالات بهذه المناسبة، في أقدم ملكية حاكمة في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.ونعت الملكة مارغريت الملكة إليزابيث الراحلة ووصفتها بأنها "شخصية بارزة بين ملوك أوروبا، وملهمة كبيرة لنا جميعًا، سنفتقدها بشدة". وتم تنكيس الأعلام على القصر الملكي الدانماركي في العاصمة كوبنهاغن.