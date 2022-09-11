الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022‏

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قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، ‏الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة ‏رئيسها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت الأسرع في تجاوز آثار ‏الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنا بين صحة ‏الإنسان ومصالحه الاقتصادية"‏‎.‎وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.