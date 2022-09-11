Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022‏

Lebanon 24
11-09-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-989443-637984984752165636.png
Doc-P-989443-637984984752165636.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، ‏الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة ‏رئيسها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت الأسرع في تجاوز آثار ‏الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنا بين صحة ‏الإنسان ومصالحه الاقتصادية"‏‎.‎
Advertisement
وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.
كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.
 
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التنموية للإمارات اليوم حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة "كورونا"، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.
 
 
وتابع حاكم دبي في الاجتماع الوزاري أن "الكثير من الدول في شرق العالم وغربه ما زالت تعاني من آثار الجائحة.، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجا واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-09-11
11:07 | 2022-09-11
11:00 | 2022-09-11
10:50 | 2022-09-11
10:30 | 2022-09-11
10:00 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website