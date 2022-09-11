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عربي-دولي
الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022
Lebanon 24
11-09-2022
|
06:00
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قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة رئيسها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنا بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية".
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وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.
كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التنموية للإمارات اليوم حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة "كورونا"، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.
وتابع حاكم دبي في الاجتماع الوزاري أن "الكثير من الدول في شرق العالم وغربه ما زالت تعاني من آثار الجائحة.، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجا واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".
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