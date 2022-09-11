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إسرائيل: ندير حملة ناجحة لمنع رفع العقوبات عن إيران

Lebanon 24
11-09-2022 | 06:35
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده تدير حملةً، قال عنها "سياسية ناجحة" لمنع الاتفاق النووي ووقف رفع العقوبات عن إيران.
ووفقا لما كتبه لابيد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دلّل على ما تديره بلاده من حملة سياسية لمنع الاتفاق النووي ببيان الترويكا الأوروبية الذي صدر بخصوص الاتفاق النووي مع إيران.
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وثمّن لابيد بيان كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى أن بلاده أجرت حوارات مكثفة مع الدول الثلاث خلال الأشهر الأخيرة وزودتهم بمعلومات استخبارية حول الأنشطة الإيرانية النووية.
وقال: "بعد الأميركيين، أعلنت الدول الأوروبية أمس أنه لن يتم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، ولن يتم إغلاق ملفات التحقيق الخاصة بإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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