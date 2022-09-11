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عربي-دولي

العراق.. مقتل 14 إيرانيًا في حادث قبل وصولهم كربلاء

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:00
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لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، الأحد، في حادث تصادم بين حافلة تقل زوار إيرانيين وصهريج يحمل مشتقات نفطية متوجه لمحافظة كربلاء.

وأفادت "الحرة" نقلا عن مصدر في الشرطة، بأن الحادث المروع أسفر عن مقتل 14 زائرا إيرانيا كانوا متوجهين إلى كربلاء لزيارة أربعين الإمام الحسين، حيث وقع في محافظة بابل من ناحية الشوملي جنوبا.
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وقالت إن الحافلة التي تقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بمقطورة تحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى احتراق المركبتين.

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