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عربي-دولي

ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول المستضيفة للاجئين

Lebanon 24
11-09-2022 | 09:40
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طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، في ظل تحديات الأمن الغذائي.
جاء هذا خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأحد، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بحسب موقع "عمون".
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وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، آفاق التعاون بين المملكة الأردنية والمفوضية.
كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الجهود التي تهدف لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.
 
في المقابل، أشاد غراندي بدور الأردن الكبير في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين.
وعبر عن التزام المفوضية بدعم جهود المملكة ومواصلة التنسيق والتعاون معها بما يساهم في تخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.
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