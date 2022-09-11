الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية طعن قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، شرقي القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية (24 عاماً) اقتربت من حاجز الجيب، قرب مستوطنة بسغات زئيف، لحيازتها سكينا".

Advertisement

#شاهد : "لحظة اعتقال قوات الاحـ . ـتلال فتاة فلسطينية، بزعم العثور على سكين بحوزتها عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة". pic.twitter.com/ag6l8BZofH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2022

وأضافت أن الفتاة لم ترد على نداءات الجنود التي قامت بإطلاق النار في الهواء والقبض عليها واقتيدها للاستجواب.

وأفادت أنه خلال تحقيق أولي في موقع الحادث، اعترفت الفتاة بأنها جاءت لشن هجوم.

وأكدت الهيئة أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".