الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية طعن قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، شرقي القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية (24 عاماً) اقتربت من حاجز الجيب، قرب مستوطنة بسغات زئيف، لحيازتها سكينا".
وأضافت أن الفتاة لم ترد على نداءات الجنود التي قامت بإطلاق النار في الهواء والقبض عليها واقتيدها للاستجواب.
وأفادت أنه خلال تحقيق أولي في موقع الحادث، اعترفت الفتاة بأنها جاءت لشن هجوم.
وأكدت الهيئة أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "الفتاة الفلسطينية كانت تسير على قدميها قرب موقف سيارات هناك، فأشار إليها الجنود لكنها لم تستجب لندائهم، فأطلقوا الرصاص في الهواء، حتى توقفت وسقطت السكين من يدها".