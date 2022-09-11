المتحدثة باسم الرئاسي الليبي: لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري

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صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أنه لا حل عسكريًا للأزمة في ليبيا، لافتة إلى أن الحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.وقالت وهيبة، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكريًا، وأنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري".وأضافت "الليبيون أنفسهم يريدون انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك".