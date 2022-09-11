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عربي-دولي

المتحدثة باسم الرئاسي الليبي: لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:07
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صرحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أنه لا حل عسكريًا للأزمة في ليبيا، لافتة إلى أن الحل الوحيد الممكن يأتي عبر التوافق السياسي.
وقالت وهيبة، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد ثبت على مر السنوات الماضية أن الأزمة في ليبيا لا تحل عسكريًا، وأنه لا يوجد طرف قادر على الحسم العسكري".
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وأضافت "الليبيون أنفسهم يريدون انتخابات ويرفضون المزيد من المعارك".
وفي ما يتعلق بالوضع العسكري، أوضحت وهيبة أن المجلس الرئاسي عمل وما يزال على دعم مساعي توحيد المؤسسة العسكرية".
وأشارت إلى أن هناك عملا جرى ويجري على مستوى توحيد بعض الإدارات بالمؤسسة العسكرية.
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