الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق





وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العاقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، التقيا رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

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وأضاف أن "الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة". أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العاقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، التقيا رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".وأضاف أن "الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة".

وتابع أن "الجانبين أكدا على أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".



وأشار البيان إلى أن "المجتمعين أبدوا استعدادهم للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم".

(سكاي نيوز)