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عربي-دولي

لافروف: لا نرفض المفاوضات لكن كييف تماطل

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:30
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مشيراً إلى أنه كلما تأخرت عملية التفاوض زادت صعوبة الاتفاق.

وأضاف لافروف في مقابلة على قناة "روسيا1" اليوم الأحد، أن موقف موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في يوليو الماضي.
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(العربية)
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