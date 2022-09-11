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عربي-دولي

الساعات الأخيرة بحياة الملكة إليزابيث.. هذا ما كسرها

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:38
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كتب موقع "العربية": ينشغل العالم بأسره منذ الخميس الماضي، بإعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تركت عالمنا قبل أيام في قلعة بالمورال داخل منزلها الصيفي في اسكتلندا.
وعن الساعات الأخيرة لـ"الملكة الاستثنائية" كما أسماها البعض، كشف الدكتور إيان جرينشيلدز، مدير الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا، بعض التفاصيل.
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فقد أفاد المسؤول بأنه أمضى بعض الوقت مع الراحلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أي قبل الوفاة بأيام قليلة.

كسرها موت زوجها
وأضاف أنه تحدث معها عن "الرحلة الأخيرة"، وعن زوجها السابق الأمير فيليب، مؤكدة أنه "حبيبها"، وتحدّثت عنه بطريقة مؤثرة.

كما شدد جرينشيلدز على أن معنويات الراحلة كانت ممتازة، موضحا أنه تناول معها العشاء يوم السبت الماضي، وفقا لما نقله عنه "راديو بي بي سي" في اسكتلندا.

كذلك كشف أن الملكة تطرقت إلى ماضيها،، وحبها للمورال، والدها، ووالدتها، والأمير فيليب، والخيول، وعن بعض المواضيع التي تتعلق بالبلاد عموماً.
وأوضح أيضا أن الراحلة شرحت له عن انكسارها بعد وفاة زوجها، وما خلّفه فقدانه من أثر كبير في نفسها.

إلى ذلك، اعتقد أن الملكة كانت سعيدة لقضاء بعض الوقت في منزلها الصيفي، لافتا إلى أنها أرادت أن تكون هناك في أيامها الأخيرة.

وقال: "تحدّثت فقط عن بعض الأشخاص الرائعين الذين قابلتهم في حياتها.. كانت تفكر في ذلك فقط وتفكر في الحياة".
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