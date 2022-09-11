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عربي-دولي

تحذير أردني من تدني الدعم الدولي للاجئين في المنطقة

Lebanon 24
11-09-2022 | 12:06
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حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وحسب بيان الخارجية، شدد الصفدي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مبنى الوزارة، على ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.
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وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية.
واتفق الصفدي وغراندي على تكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للاجئين. وثمن غراندي الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة الأردنية في استضافة اللاجئين السوريين وتوفير ما يحتاجونه من عناية وخدمات صحية وتعليمية. على صعيد متصل استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
 
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