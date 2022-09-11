"مذكرات العنكبوت الأسود".. كيف ستؤثر على الملك تشارلز؟

موقفه من روسياوأحد تلك المواقف التي أبدى فيها وجهة نظره، كانت في آذار 2022، عندما وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا علناً بأنها "عدوان وحشي"، منتقداً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسببه في "معاناة مروعة ودمار".كذلك وفي زيارة ملكية إلى كندا عام 2014، قارن تشارلز، الرئيس الروسي بالزعيم النازي أدولف هتلر بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في آذار من العام نفسه.

إلا أن أبرز تلك المواقف تمثل في عام 2015 عندما كشفت علناً سلسلة من الرسائل التي كتبها تشارلز إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومشرعين آخرين بعد معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان.وتضمنت تلك الرسائل التي أطلق عليها اسم "مذكرات العنكبوت الأسود"، 27 رسالة 10 منها بخط يد الأمير.ففي رسالة في الثامن من أيلول 2004، وصف تشارلز لبلير الزيارة التي قام بها للجيش في أيرلندا الشمالية، وانتقد استخدام رئيس الوزراء طائرة هليكوبتر من طراز لينكس البريطانية.ووصفت تلك الرسائل بـ "العنكبوت الأسود" في إشارة إلى خط العنكبوتي لتشارلز بالحبر الأسود، رغم أن العديد من الرسائل مطبوعة مع بعض الملاحظات الشخصية بيد تشارلز."كارثة المناخ"في موازاة ذلك، في آب 2021، انتقد تشارلز علناً قادة الأعمال في البلاد، قائلاً لهم إن عليهم بذل المزيد من الجهد لإنقاذ الكوكب "قبل فوات الأوان"، مضيفاً أن "الأمل الوحيد" للبشرية هو أن تنضم نخبة رجال الأعمال في العالم إلى القادة في جميع أنحاء العالم في "المعركة الملحمية" لتجنب "كارثة المناخ".وعلى الرغم من آرائه العامة بصفته أمير ويلز، قال تشارلز إنه وعد بالاحتفاظ بآرائه لنفسه بمجرد أن يصبح ملكاً.وقال لشبكة "بي بي سي" في 2018 خلال فيلم وثائقي بمناسبة عيد ميلاده السبعين، إنه سيتوقف عن التحدث علنا بمجرد أن يصبح ملكًا.