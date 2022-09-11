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عربي-دولي

قديروف يفتح النار على أداء قادة روسيا للحرب.. "أمرٌ مخز"

Lebanon 24
11-09-2022 | 15:00
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بعد إحراز القوات الأوكرانية تقدماً في مناطق عدة بمحيط خاركيف خلال الأيام الماضية وتراجع القوات الروسية، فتح زعيم الشيشان رمضان قديروف النار على قيادة الجيش الروسي بعد أن بدا أنه فوجئ بالحملة الأوكرانية المضادة في الشمال الشرقي من البلاد.
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وفي إشارة إلى أن الكرملين قد يواجه تداعيات خطيرة بسبب فقدان الأراضي، اقترح قديروف أيضاً أن فلاديمير بوتين قد لا يكون على علم بالحالة الحقيقية للأمور، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال قديروف في رسالة صوتية نُشرت على قناته على "تلغرام" اليوم الأحد "لقد ارتكبوا أخطاء وأعتقد أنهم سيستخلصون النتائج الضرورية".

وأضاف أنه "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في الاستراتيجية اليوم أو غداً، فسأضطر إلى التحدث مع قيادة وزارة الدفاع وقيادة البلاد لأشرح لهم الوضع الحقيقي على الأرض".

وتابع: "إنه وضع مثير للاهتمام للغاية. إنه أمر مخز".
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