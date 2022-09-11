قديروف يفتح النار على أداء قادة روسيا للحرب.. "أمرٌ مخز"

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بعد إحراز القوات الأوكرانية تقدماً في مناطق عدة بمحيط خاركيف خلال الأيام الماضية وتراجع القوات الروسية، فتح زعيم الشيشان رمضان قديروف النار على قيادة الجيش الروسي بعد أن بدا أنه فوجئ بالحملة الأوكرانية المضادة في الشمال الشرقي من البلاد.وفي إشارة إلى أن الكرملين قد يواجه تداعيات خطيرة بسبب فقدان الأراضي، اقترح قديروف أيضاً أن فلاديمير بوتين قد لا يكون على علم بالحالة الحقيقية للأمور، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.