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عربي-دولي

مصر: من الضروري التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

Lebanon 24
11-09-2022 | 15:30
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي هانا تيتي اليوم الأحد على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن.
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وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري حذر أثناء استقباله المبعوثة الأممية من أن بقاء الوضع الحالي يمثل "عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن ولكن للأجيال القادمة".
كما أضاف البيان أن الوزير شدد أيضاً على حرص بلاده الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي "باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

وكان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبلتال أميرو، أعلن في آب الماضي، أن حكومة بلاده مستعدة للتفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.

تأتي تلك التصريحات عقب إعلان إدارة سد النهضة الإثيوبي يوم 21 آب الفائت أنها تسعى لإتمام مشروع إنشاء السد في أقل من عامين، نافية وجود تشققات في سد السرج.

وأوضحت أن إثيوبيا تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع.
 
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