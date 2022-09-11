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عربي-دولي

اليونان: تصريحات أردوغان غير مقبولة

Lebanon 24
11-09-2022 | 16:30
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لا يزال التوتر سيد الموقف بين أثينا وأنقرة، وسط تبادل الاتهامات والانتقادات بين الطرفين.

وفي أحدث التصريحات اليونانية، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير مقبولة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده ستحاول إبقاء قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة.
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وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي بمدينة سالونيك في شمال اليونان "أعتبر التصريحات الأخيرة للرئيس التركي غير مقبولة" لكنه أضاف أنه مستعد رغم ذلك للقائه.

من جهته، أشار وزير الخارجية نيكوس ديندياس، إلى أن التصرفات التركية تزعزع استقرار المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستستمر في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

كما أضاف في خطابه المسجل أمام الندوة الرابعة للقانون الدولي والسياسة الدولية للمجتمع اليوناني الأحد، أن انتهاك تركيا لقواعد القانون الدولي للبحار يشكل مصدرا للتوتر وزعزعة الاستقرار . وشدد على أن التلويح باستخدام القوة إذا مارست اليونان حقها في توسيع نطاق مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا سلوك تركي "غير قانوني".
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