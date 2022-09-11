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نعش الملكة إليزابيث الثانية يصل إلى إدنبرة

Lebanon 24
11-09-2022 | 13:52
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وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش حتى الثلاثاء قبل نقله إلى لندن.

وكان آلاف الأشخاص قد احتشدوا بصمت في وقت سابق الأحد مع انتقال نعش إليزابيث الثانية من بالمورال إلى إدنبرة في رحلة بطيئة استمرت 6 ساعات عبر الأرياف الاستكلندية العزيزة على قلب الملكة الراحلة.
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كما غادر النعش قاعة الحفلات في قصر بالمورال حيث توفيت الملكة الخميس، بعدما نقله إلى سيارة دفن الموتى 6 من حراس الصيد في الدارة الملكية، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن تلك كانت اللحظات الأخيرة في قصر بالمورال إحدى الدارات الملكية المفضلة لدى إليزابيث الثانية حيث كانت تمضي جزءاً من فصل الصيف.
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