بوتين لماكرون: عواقب كارثية للهجمات على محطة زابوريجيا

بعد أن توقفت كافة الوحدات الستة في محطة زابوريجيا النووية الواقعة جنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، وسط استمرار التحذيرات الدولية من المخاطر المحدقة بأكبر محطة على الإطلاق في أوروبا، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إلى الضغط على كييف لوقف هجماته على هذا الموقع الحساس.

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ففي اتصال هاتفي بينهما، شدد بوتين على وجوب الضغط على كييف لوقف استهداف المحطة النووية الضخمة، محذراً من عواقب كارثية إن استمر استهداف المجمع المترامي الأطراف. وقال "إن الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت رابوريجيا النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، هو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة"