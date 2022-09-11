انقطاع الكهرباء والمياه بعد هجمات روسية على خاركيف

قال حاكم منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أوليج سينهوبوف، إن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، أصاب عدة أنحاء بالمنطقة، الأحد، بعد قصف القوات الروسية لمنشآت بنية تحتية.



وكتب سينهوبوف على تيليغرام: "قصف المحتلون (الروس) البنية التحتية الحيوية في مدينة ومنطقة خاركيف".

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وأضاف: "لا توجد إمدادات كهرباء أو مياه في العديد من التجمعات السكنية، وأدت الضربات لاندلاع حرائق. وتعمل أطقم الطوارئ على احتواء النيران"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



وحمّل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بأنها "تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية".



وقال زيلينسكي في بيان: "انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبر وبيتروفسك وسومي"، متهما "الإرهابيين الروس".



وأضاف: "لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس من النور والتدفئة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.



ماذا يحدث في خاركيف؟



- الجيش الأوكراني أعلن مطلع الشهر هجوما مضادا في الجنوب، قبل أن ينفذ خلال الأسبوع الماضي اختراقا مفاجئا وخاطفا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي في منطقة خاركيف. وكتب سينهوبوف على تيليغرام: "قصف المحتلون (الروس) البنية التحتية الحيوية في مدينة ومنطقة خاركيف".وأضاف: "لا توجد إمدادات كهرباء أو مياه في العديد من التجمعات السكنية، وأدت الضربات لاندلاع حرائق. وتعمل أطقم الطوارئ على احتواء النيران"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وحمّل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا، متهما موسكو بأنها "تعمدت استهداف بنى تحتية مدنية".وقال زيلينسكي في بيان: "انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبر وبيتروفسك وسومي"، متهما "الإرهابيين الروس".وأضاف: "لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس من النور والتدفئة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.- الجيش الأوكراني أعلن مطلع الشهر هجوما مضادا في الجنوب، قبل أن ينفذ خلال الأسبوع الماضي اختراقا مفاجئا وخاطفا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي في منطقة خاركيف.

- أظهرت خريطة المنطقة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية، الأحد، انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هناك.

- أشارت الخريطة المعروضة في فيديو الإحاطة الذي أصدرته الوزارة إلى أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر، الأحد، سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.



- يأتي ذلك بعدما أظهرت الخريطة المستخدمة من قبل وزارة الدفاع في إحاطتها، السبت، أنّ الجيش الروسي كان يحتل مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة حيث أعلن نظام كييف انتصارات مهمة في الأيام الأخيرة في وجه القوات الروسية.