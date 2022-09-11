نقطة تحوّل في حرب أوكرانيا قبل وصول جنرال الصقيع

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بعد مرور 200 يوم على الغزو الروسي، تتجه أوكرانيا لامتلاك زمام المبادرة في إطار أكثر محاولاتها جرأة على استهداف مجموعة أكبر من الأهداف العسكرية والسياسية في الجنوب والشرق.على وقع هجوم واسع دفع روسيا للتخلي المفاجئ عن واحد من الخطوط الرئيسية لجبهة القتال، أعلن الجيش الأوكراني، أمس، استعادته مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، مشيراً إلى أن قواته رفعت العلم فوق تشاكالوفا بمقاطعة خاركيف بعد تحريرها وتتحرّك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الاستراتيجية.ويعد الانسحاب من مدينة إيزيوم أسوأ هزيمة للقوات الروسية منذ طردها من العاصمة كييف في مارس، وترك الآلاف من جنودها وراءهم ذخيرة ومعدات مع فرارهم.وفي أكثر التحوّل الأكثر أهمية في القتال، الذي رجحت كفته لمصلحة موسكو على مدى شهور، أوضح القائد العام للجيش فاليري زالوجني أن القوات الأوكرانية تقدمت إلى الشمال من خاركيف في نطاق 50 كيلومتراً من الحدود مع روسيا، كما تتقدم أيضاً صوب الجنوب والشرق في ذات المنطقة، مشدداً على أن "أوكرانيا تواصل تحرير أراضٍ احتلتها روسيا".وفي تعميم بشأن الوضع الميداني في ذكرى مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، أفاد الجيش الأوكراني بأنه "دخل كوبيانسك ورفع العلم فوق تشاكالوفا"، مبيناً أن "تحرير المستوطنات جارٍ في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف واستعاد 30 قرية وبلدة على الأقل فيها".وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتقدّم السريع في إقليم خاركيف شمال شرق باعتباره إنجازاً محتملاً في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، معتبراً أن "هذا الشتاء قد يشهد المزيد من المكاسب السريعة للأراضي، إذا تمكن من الحصول على أسلحة أقوى".وكان زيلينسكي نبّه، أمس الأول، إلى أن روسيا تأمل «كسر» المقاومة الأوكرانية خلال فصل الشتاء معولة على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.وقال زيلينسكي، إن "روسيا تبذل كل الجهود لكسر مقاومة أوكرانيا وأوروبا والعالم خلال الأيام التسعين لفصل الشتاء"، محذراً من أنها "تعوّل على وحشية الشتاء لأن وحشية الإنسان لم تعد تكفي".