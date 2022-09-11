25
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحلبوسي والبارزاني يرفضان ضغوط الصدر للاستقالة من البرلمان
Lebanon 24
11-09-2022
|
18:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انشغال حليفهم زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بتأمين شعائر أربعينية الإمام الحسين، التي ستبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء، اتفق الزعيم الكردي مسعود بارزاني مع رئيس البرلمان السني، وشريكه رئيس تحالف السیادة، خميس الخنجر، أمس، على استمرار عمل مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات مبكرة يسبقها تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات.
Advertisement
وأبدى الحليفان الكردي والسني استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية، واستعدادهما للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف لتشجيع أي خطوة تخدم المصلحة العليا، وتسهم في السلم المجتمعي والحفظ على أمن العراقيين ومصالحهم.
وبعد رد المحكمة الاتحادية العليا لطلبه حل البرلمان وإلزام الرئاسة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس حلفاءه السنّة والأكراد والمستقلين باتخاذ موقف شجاع وسحب نوابهم من البرلمان لإنهاء الأزمة برمّتها، مجدداً رفضه لتشكيل حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.
وقبل ساعات، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أمس الأول، وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات والمتسببة في الانسداد السياسي.
وقال زيدان: "القضاء يدرك الخروقات الدستورية بعد الانتخابات التشريعية، لكن اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، لأنه يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلثهم أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وفي حين أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة، دعا الصدر قوات الأمن إلى التعامل بحزم وبلا تهاون مع كل مندس خلال إحياء شعائر أربعينية الإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل في محافظة كربلاء.
وطالب الصدر أنصاره بعدم ارتداء الأكفان والزي العسكري أو أي زي يميزهم عن بقية الزوار، كما يحرم حمل السلاح بكل أصنافه». كما دعا إلى إبعاد تشكيلات الحشد الشعبي وسرايا السلام عن مسك الأرض أو القيام بأي عمل أمني خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين.
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
Lebanon 24
ابنة وليد جنبلاط تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس (صورة)
12:44 | 2022-09-11
11/09/2022 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
Lebanon 24
استعدوا للأمطار.. طقس ايلول سيفاجئكم!
07:12 | 2022-09-11
11/09/2022 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
Lebanon 24
غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين
14:37 | 2022-09-11
11/09/2022 02:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
Lebanon 24
ما يشهدُه سوق الدّولار غير عادي.. "محاولات قتل و"تصفية"!
13:35 | 2022-09-11
11/09/2022 01:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
07:43 | 2022-09-11
11/09/2022 07:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2022-09-11
أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ ألفي عام.. هذا ما كشفه صيف أوروبا الساخن في جبال الألب بسويسرا (صور)
23:00 | 2022-09-11
كييف تؤكد: الجيش الروسي أخلى مواقع له في خيرسون وخاركيف
18:05 | 2022-09-11
نقطة تحوّل في حرب أوكرانيا قبل وصول جنرال الصقيع
16:30 | 2022-09-11
اليونان: تصريحات أردوغان غير مقبولة
16:16 | 2022-09-11
انقطاع الكهرباء والمياه بعد هجمات روسية على خاركيف
16:00 | 2022-09-11
10 محطات مهمة للحرب في أوكرانيا خلال 200 يوم
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 06:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 06:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 06:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact