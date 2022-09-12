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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة استراتيجية من يد الروس.. هذه أهميتها

Lebanon 24
12-09-2022 | 00:00
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

 

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

 
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فما أهمية تلك المدن؟

تعليقا على هذا التقدم، أوضح مراقبون عسكريون أن استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم من شأنها أن تشكل نكسة كبيرة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، بحسب ما نقلت فرانس برس.

 

إذ تشكل تلك المدينة مركزاً مهماً لسكك الحديد استولى عليه الروس في الربيع بعد معركة دامية استمرت أسابيع، من أجل نقل العتاد والمؤن.

 

مركز لنقل الإمدادات

بدورها، تعتبر كوبيانسك ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، بسبب خط سكة الحديد المباشر الذي يصل المدينة بروسيا.

 

فهذه البلدة، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرقي خاركيف، تعتبر مركزاً لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية، وخسارتها تشكل بالتالي نكسة مؤلمة لموسكو.

(سكاي نيوز ـ العربية)

المصدر: سكاي نيوز
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