لن تُفتح الا في عام 2085.. رسالة سرية من الملكة إليزابيث لمواطني هذه المدينة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، كتبت رسالة "سرية" لمواطني سيدني الأسترالية، وخُبِّئت داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.

وهذه الرسالة موجودة في مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، و"هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".

كما صاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في تشرين الثاني 1986. ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

في 2085

وجاء في التعليمات: "إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني".

يشار إلى أن الملكة إليزابيث (96 عاما)، توفيت الخميس الماضي، وأثارت وفاتها حزنا عميقا وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاما على العرش.

وتقام مراسم جنازة الملكة في 19 أيلول بلندن على أن توارى الثرى في كنيسة قصر ويندسور القريبة من العاصمة البريطانية.

(العربية)