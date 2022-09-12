"التنسيقي" بالعراق: لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان

بعد معارضة حلفاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته للانسحاب من البرلمان العراقي بغية حله تلقائياً على أن يقود رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حكومة لتصريف الأعمال، تشرف على إجراء انتخابات مبكرة، أعلن الإطار التنسيقي في العراق (يضم حزب نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية لإيران)، اليوم الأحد، أن لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

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وكتب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب جلساته، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".



كما أضاف "أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء معلنة رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة..".