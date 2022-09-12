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الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في اثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام

Lebanon 24
12-09-2022 | 04:00
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.
وحث غوتيريش، في بيان للمتحدث باسمه، الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بحسن نية ودون تأخير، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
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ورحب، في هذا الإطار، بإعلان حكومة تيغراي الإقليمية عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية ولحل النزاع سلميا في شمال إثيوبيا.
وأعلن متمردو تيغراي، الأحد، استعدادهم للمشاركة في عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، بعد أن ساهم استئناف المعارك خلال الشهر الماضي في خرق الهدنة القائمة منذ آذار.
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