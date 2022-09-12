Advertisement

إقتصاد

بعد عرض مُغرٍ من موسكو.. إندونيسيا تبحث شراء النفط الروسي

Lebanon 24
12-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-989646-637985668069641555.jpg
Doc-P-989646-637985668069641555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الاثنين، إن بلاده بحاجة إلى النظر في "جميع الخيارات" في الوقت الذي تبحث فيه الانضمام للاقتصادات الآسيوية الأخرى بما فيها الهند والصين، التي تشتري النفط الروسي لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة.
Advertisement

وذكرت "بلومبرغ" أن موسكو عرضت على جاكارتا شراء النفط الروسي بسعر مخفض بنسبة 30% مقارنة مع الأسعار العالمية.

ولم تستورد إندونيسيا كميات كبيرة من النفط الروسي منذ سنوات، لكن حكومة ويدودو تواجه "ضغوطاً متزايدة"، لتقويض ارتفاع التكاليف بعد أن اضطرت لرفع أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة بلغت 30% خلال الشهر الجاري، بحسب "بلومبرغ".

وأشارت إلى أن أي تحرك لشراء النفط الروسي بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته دول مجموعة الـ7 من شأنها أن تترك إندونيسيا عرضة للعقوبات الأميركية في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة مجموع الـ20، في بالي، خلال ديسمبر المقبل.  

ودعا ويدودو زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور هذه القمة.  

وقال الرئيس الإندونيسي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط الروسي: "نحن ندرس دائماً جميع الخيارات. وإذا طرحت دولة ما سعراً أفضل، فسنشتري منها بالطبع".

وأعرب ويدودو، المعروف باسم جوكوي، عن أن "هناك واجباً على الحكومة للعثور على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات الطاقة"، مؤكداً: "نريد العثور على حل".  

ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن تصريحات ويدودو "تعكس الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول في محاولتها توجيه الجغرافيا السياسية لمجابهة أزمة الطاقة التي تضرب الشعوب والشركات في جميع أنحاء العالم".  

عرض روسي 
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن إندونيسيا، وهي الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا، "تنتهج سياسة عدم الانحياز منذ وقت طويل مع القوى العظمى"، إذ قام رئيسها بزيارة موسكو وكييف في يونيو الماضي بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، لدعوة الرئيسين بشكل شخصي لحضور قمة مجموعة الـ20".  

وقال ديفيد سوموال، كبير الاقتصاديين في بنك سنترال آسيا، بجاكرتا، إن "العلاقات العامة ستسوء في واقع الأمر إذا اشترت حكومة جاكارتا النفط الروسي لأن إندونيسيا واحدة من دول عدم الانحياز، بل وتأتي ضمن الدول المؤسسة للحركة".

وأبلغ وزير السياحة الإندونيسي "بلومبرغ"، بأن موسكو عرضت بيع نفطها لبلاده "بسعر أقل بـ 30% من سعر السوق العالمية"، فيما أعلنت "بيرتامينا"، وهي شركة النفط الإندونيسية المملوكة للدولة، في أغسطس الماضي، أنها تراجع "مخاطر شراء النفط الروسي".

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-09-12
14:30 | 2022-09-12
14:21 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
13:30 | 2022-09-12
13:30 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website