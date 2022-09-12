بعد عرض مُغرٍ من موسكو.. إندونيسيا تبحث شراء النفط الروسي

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قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الاثنين، إن بلاده بحاجة إلى النظر في "جميع الخيارات" في الوقت الذي تبحث فيه الانضمام للاقتصادات الآسيوية الأخرى بما فيها الهند والصين، التي تشتري النفط الروسي لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة.وذكرت "بلومبرغ" أن موسكو عرضت على جاكارتا شراء النفط الروسي بسعر مخفض بنسبة 30% مقارنة مع الأسعار العالمية.ولم تستورد إندونيسيا كميات كبيرة من النفط الروسي منذ سنوات، لكن حكومة ويدودو تواجه "ضغوطاً متزايدة"، لتقويض ارتفاع التكاليف بعد أن اضطرت لرفع أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة بلغت 30% خلال الشهر الجاري، بحسب "بلومبرغ".وأشارت إلى أن أي تحرك لشراء النفط الروسي بأسعار تتجاوز السقف الذي حددته دول مجموعة الـ7 من شأنها أن تترك إندونيسيا عرضة للعقوبات الأميركية في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة مجموع الـ20، في بالي، خلال ديسمبر المقبل.ودعا ويدودو زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور هذه القمة.وقال الرئيس الإندونيسي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط الروسي: "نحن ندرس دائماً جميع الخيارات. وإذا طرحت دولة ما سعراً أفضل، فسنشتري منها بالطبع".وأعرب ويدودو، المعروف باسم جوكوي، عن أن "هناك واجباً على الحكومة للعثور على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات الطاقة"، مؤكداً: "نريد العثور على حل".ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن تصريحات ويدودو "تعكس الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول في محاولتها توجيه الجغرافيا السياسية لمجابهة أزمة الطاقة التي تضرب الشعوب والشركات في جميع أنحاء العالم".عرض روسيوأشارت "بلومبرغ" إلى أن إندونيسيا، وهي الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا، "تنتهج سياسة عدم الانحياز منذ وقت طويل مع القوى العظمى"، إذ قام رئيسها بزيارة موسكو وكييف في يونيو الماضي بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، لدعوة الرئيسين بشكل شخصي لحضور قمة مجموعة الـ20".وقال ديفيد سوموال، كبير الاقتصاديين في بنك سنترال آسيا، بجاكرتا، إن "العلاقات العامة ستسوء في واقع الأمر إذا اشترت حكومة جاكارتا النفط الروسي لأن إندونيسيا واحدة من دول عدم الانحياز، بل وتأتي ضمن الدول المؤسسة للحركة".وأبلغ وزير السياحة الإندونيسي "بلومبرغ"، بأن موسكو عرضت بيع نفطها لبلاده "بسعر أقل بـ 30% من سعر السوق العالمية"، فيما أعلنت "بيرتامينا"، وهي شركة النفط الإندونيسية المملوكة للدولة، في أغسطس الماضي، أنها تراجع "مخاطر شراء النفط الروسي".