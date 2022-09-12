التصعيد في سوريا من دون ضوابط؟

أبدت مصادر ديبلوماسية مخاوفها من التصعيد العسكري الاسرائيلي في سوريا الذي بدأ يسلك اتجاهات خطيرة، وفق تعبيرها .

وقالت "من الواضح ان تل ابيب تحاول منع وصول اسلحة ايرانية الى دمشق من خلال تعطيل عمل المطارات وهذا ما قد يؤدي في لحظة ما الى ردة فعل سورية".

وتابعت المصادر "ان فشل اسرائيل في منع وصول الاسلحة الى "حزب الله" من خلال استهدافها، دفعها الى محاولة تعطيل سبل وصولها الى سوريا بشكل نهائي، وهذا الامر قد يشكل تطورا لا يمكن احتواؤه".

ووفق المصادر "فان الهدف الاسرائيلي الثاني الذي قد يؤدي بدوره الى تصعيد هو محاولة تعطيل قدرة الدفاعات الجوية السورية وفاعليتها من خلال استهدافها بشكل مباشر ، ما يعني ان التصعيد وتكثييف الضربات سيستمر في المرحلة المقبلة".