الصين تسجل 1094 إصابة جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية الاثنين، إن الصين سجلت 1094 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 سبتمبر منها 226 إصابة مصحوبة بأعراض و868 بلا أعراض.وسجلت الصين 1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 234 مصحوبة بأعراض و1069 دون أعراض.ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.