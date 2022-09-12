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عربي-دولي

إصابة 3 من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار لغم بمالي

Lebanon 24
12-09-2022 | 01:29
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أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، بأن 3 من قوات حفظ السلام الأممية أصيبوا، في شمال البلاد، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم بين منطقتي بير وتمبكتو، فيما لم تحدد جنسيات المصابين ولا مدى خطورة إصاباتهم.
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