إصابة 3 من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار لغم بمالي

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أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، بأن 3 من قوات حفظ السلام الأممية أصيبوا، في شمال البلاد، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم بين منطقتي بير وتمبكتو، فيما لم تحدد جنسيات المصابين ولا مدى خطورة إصاباتهم.