27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أسرار تكشف للمرة الأولى عن اعضاء العائلة المالكة البريطانية.. وهذا دور الملك
Lebanon 24
12-09-2022
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلف الملك تشارلز الثالث والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما.
في وقت سابق من العام الجاري، احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني، عندما أصبحت الملكة البريطانية الأطول بقاء في العرش.
Advertisement
ما هي مهام الملك؟
الملك هو رئيس دولة المملكة المتحدة، لكن على الرغم من ذلك، فإن صلاحياته رمزية وشكلية، ويبقى على الحياد سياسيا.
ويتلقى الملك رسائل يومية من الحكومة في صندوق جلدي أحمر، مثل الإحاطات قبل الاجتماعات المهمة، أو الوثائق التي تحتاج إلى توقيعه.
وعادة ما يلتقي رئيس الوزراء بالملك يوم الأربعاء من كل أسبوع في قصر باكنغهام، لإطلاعه على الأمور الحكومية.
هذه الاجتماعات خاصة تماما ولا يوجد سجل رسمي لما يقال فيها.
للملك أيضا عدد من الوظائف البرلمانية:
تعيين الحكومة: عادة ما يتم استدعاء زعيم الحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة إلى قصر باكنغهام، حيث يدعى أو تدعى رسميا لتشكيل حكومة. يقوم الملك أيضا بحل الحكومة رسميا قبل إجراء انتخابات عامة.
افتتاحية الدولة وخطاب الملك: يبدأ الملك السنة البرلمانية بحفل الافتتاح الرسمي. ويحدد خطط الحكومة في خطاب يلقيه جالسا على العرش في مجلس اللوردات.
التصديق الملكي: عند تمرير أي تشريع من خلال البرلمان، يجب أن يوافق عليه الملك رسميا ليصبح قانونا. يجدر التنويه إلى أن آخر مرة جاء التصديق الملكي بالرفض كانت عام 1708.
الإضافة إلى ذلك، يستضيف الملك رؤساء دول زائرين، ويلتقي السفراء الأجانب والمفوضين الساميين المقيمين في المملكة المتحدة. وعادة ما يقود حدث الذكرى السنوية للحرب العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يقام عند النصب التذكاري في لندن.
وما أن أصبح تشارلز الثالث ملكا بات تلقائيا رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بات رأس الدولة.
وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبرمودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو.
كيف يكون ترتيب ولاية العرش؟
يحدد ترتيب الولاية على العرش، الشخص الذي من المفترض أن تناط به المهام عندما يموت الشخص الحالي أو يتنازل عن العرش. الأول في الترتيب أي - وريث العرش - هو الابن الأكبر للملك.
باعتباره الطفل البكر للملكة إليزابيث، أصبح تشارلز ملكا بعد وفاة والدته، وأصبحت زوجته كاميلا الملكة القرينة.
تم تعديل قواعد ولاية العرش الملكية في عام 2013 لضمان عدم إعطاء الأبناء الذكور الأسبقية على أخواتهم الأكبر سنا.
وريث الملك تشارلز هو نجله الأكبر الأمير ويليام. منحه الملك لقب أمير ويلز كما أنه ورث لقب والده السابق "دوق كورنوال".
ويأتي ابن الأمير ويليام الأكبر، الأمير جورج، في المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، تليه شقيقته الأميرة شارلوت في المرتبة الثالثة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
06:31 | 2022-09-12
12/09/2022 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-09-12
بريطانيا تتيح للآلاف فرصة لوداع الملكة على مدار الساعة
14:30 | 2022-09-12
"طالبان" تنفي توقيف 3 موظفات أمميات
14:21 | 2022-09-12
باريس تفرض شروطا جديدة على التأشيرة الفرنسية للروس
14:00 | 2022-09-12
البيت الأبيض يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات جديدة لكييف
13:30 | 2022-09-12
"مضطر للتحدث عن حقيقة الأمور".. حليف بوتين في انتقادات نادرة لروسيا
13:30 | 2022-09-12
مسؤولة أممية تطالب برفع العقوبات الأميركية عن إيران
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 22:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 22:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 22:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact