أسرار تكشف للمرة الأولى عن اعضاء العائلة المالكة البريطانية.. وهذا دور الملك





في وقت سابق من العام الجاري، احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني، عندما أصبحت الملكة البريطانية الأطول بقاء في العرش.

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ما هي مهام الملك؟

الملك هو رئيس دولة المملكة المتحدة، لكن على الرغم من ذلك، فإن صلاحياته رمزية وشكلية، ويبقى على الحياد سياسيا.



ويتلقى الملك رسائل يومية من الحكومة في صندوق جلدي أحمر، مثل الإحاطات قبل الاجتماعات المهمة، أو الوثائق التي تحتاج إلى توقيعه. خلف الملك تشارلز الثالث والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما.في وقت سابق من العام الجاري، احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني، عندما أصبحت الملكة البريطانية الأطول بقاء في العرش.الملك هو رئيس دولة المملكة المتحدة، لكن على الرغم من ذلك، فإن صلاحياته رمزية وشكلية، ويبقى على الحياد سياسيا.ويتلقى الملك رسائل يومية من الحكومة في صندوق جلدي أحمر، مثل الإحاطات قبل الاجتماعات المهمة، أو الوثائق التي تحتاج إلى توقيعه.





هذه الاجتماعات خاصة تماما ولا يوجد سجل رسمي لما يقال فيها.



للملك أيضا عدد من الوظائف البرلمانية:



تعيين الحكومة: عادة ما يتم استدعاء زعيم الحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة إلى قصر باكنغهام، حيث يدعى أو تدعى رسميا لتشكيل حكومة. يقوم الملك أيضا بحل الحكومة رسميا قبل إجراء انتخابات عامة.



افتتاحية الدولة وخطاب الملك: يبدأ الملك السنة البرلمانية بحفل الافتتاح الرسمي. ويحدد خطط الحكومة في خطاب يلقيه جالسا على العرش في مجلس اللوردات.



التصديق الملكي: عند تمرير أي تشريع من خلال البرلمان، يجب أن يوافق عليه الملك رسميا ليصبح قانونا. يجدر التنويه إلى أن آخر مرة جاء التصديق الملكي بالرفض كانت عام 1708. وعادة ما يلتقي رئيس الوزراء بالملك يوم الأربعاء من كل أسبوع في قصر باكنغهام، لإطلاعه على الأمور الحكومية.هذه الاجتماعات خاصة تماما ولا يوجد سجل رسمي لما يقال فيها.للملك أيضا عدد من الوظائف البرلمانية:تعيين الحكومة: عادة ما يتم استدعاء زعيم الحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة إلى قصر باكنغهام، حيث يدعى أو تدعى رسميا لتشكيل حكومة. يقوم الملك أيضا بحل الحكومة رسميا قبل إجراء انتخابات عامة.افتتاحية الدولة وخطاب الملك: يبدأ الملك السنة البرلمانية بحفل الافتتاح الرسمي. ويحدد خطط الحكومة في خطاب يلقيه جالسا على العرش في مجلس اللوردات.التصديق الملكي: عند تمرير أي تشريع من خلال البرلمان، يجب أن يوافق عليه الملك رسميا ليصبح قانونا. يجدر التنويه إلى أن آخر مرة جاء التصديق الملكي بالرفض كانت عام 1708.





وما أن أصبح تشارلز الثالث ملكا بات تلقائيا رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بات رأس الدولة.



وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبرمودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو. الإضافة إلى ذلك، يستضيف الملك رؤساء دول زائرين، ويلتقي السفراء الأجانب والمفوضين الساميين المقيمين في المملكة المتحدة. وعادة ما يقود حدث الذكرى السنوية للحرب العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يقام عند النصب التذكاري في لندن.وما أن أصبح تشارلز الثالث ملكا بات تلقائيا رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بات رأس الدولة.وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبرمودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو.

كيف يكون ترتيب ولاية العرش؟

يحدد ترتيب الولاية على العرش، الشخص الذي من المفترض أن تناط به المهام عندما يموت الشخص الحالي أو يتنازل عن العرش. الأول في الترتيب أي - وريث العرش - هو الابن الأكبر للملك.



باعتباره الطفل البكر للملكة إليزابيث، أصبح تشارلز ملكا بعد وفاة والدته، وأصبحت زوجته كاميلا الملكة القرينة.



تم تعديل قواعد ولاية العرش الملكية في عام 2013 لضمان عدم إعطاء الأبناء الذكور الأسبقية على أخواتهم الأكبر سنا.



وريث الملك تشارلز هو نجله الأكبر الأمير ويليام. منحه الملك لقب أمير ويلز كما أنه ورث لقب والده السابق "دوق كورنوال".



ويأتي ابن الأمير ويليام الأكبر، الأمير جورج، في المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، تليه شقيقته الأميرة شارلوت في المرتبة الثالثة.