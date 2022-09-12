مؤامرة بوتين "لسحر" الصين على وشك أن تنفجر بالكامل

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ للقاء بعضهما البعض في أوزبكستان في أول اجتماع مباشر بينهما منذ غزو بوتين لأوكرانيا في شباط.

وبحسب صحيفة "ذا دايلي بيست" الأميركية، "قال السفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، للصحافيين يوم الأربعاء، إن الزعيمين سيلتقيان على هامش منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، بحسب وكالة تاس. ومن الدول الأعضاء في المنظمة، نذكر كلا من الهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وقال دينيسوف: "هذه القمة تعد بأن تكون مثيرة للاهتمام، لأنها ستكون أول قمة بحضرها جميع أعضائها منذ الوباء". وأضاف: "إن الاتصال المباشر بين القادة هو نوع مختلف من المناقشة". التقى شي وبوتين في الواقع على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من غزو أوكرانيا، مؤكدين على اتحاد أطلقوا عليه اسم شراكة "بلا حدود"، بهدف تمثيل رؤيتهم المشتركة للعالم والموافقة على العمل معًا في مواجهة "زيادة توسيع حلف الناتو". لكن اجتماع هذا الأسبوع قد يمثل نقطة انعطاف غير مريحة في العلاقة بين القوتين، بالنظر إلى فشل غزو بوتين لأوكرانيا في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الأساسية".

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وتابعت الصحيفة، "في الأيام الأولى من الحرب، كان شي مترددا في ما يتعلق بالطريقة التي نفذ بها بوتين الغزو، وفقًا لتحليل وكالة المخابرات المركزية الذي تم تسليمه إلى المشرعين في الكابيتول هيل، ومنذ ذلك الحين، لم يؤيد شي الحرب في أوكرانيا. لكن بكين أشارت إلى أن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة هي "المحرض الرئيسي" على الحرب، مرددة صدى الكرملين. قد يحمل لقائهما إشارة إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض عدم الثقة في العلاقة، إلا أن الزعيمين مهتمان بتعميق علاقتهما. ومع ظهور منظمة حلف شمال الأطلسي بعد الغزو الروسي بشكل موحد أكثر من أي وقت مضى، أصبح لدى شي وبوتين أسباب أكثر لتعزيز الروابط بينهما. بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، يشعر بوتين بضغط العقوبات والعزلة. بالإضافة إلى العقوبات، أوقفت روسيا في الأيام الأخيرة تدفقات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى أوروبا، وفي محاولة للضغط على أوروبا للانصياع لإرادة بوتين، قالت إن صادرات الغاز يمكن أن تعود إذا خفف الغرب عقوباته على موسكو. حث وزير الخارجية الأميركية طوني بلينكن الدول الأوروبية على عدم الانصياع لـ "التنمر" الروسي. وقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن أوروبا ستضطر إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من البلدان الأخرى، حتى في ظل التهديد بشتاء قاسٍ قادم، كل ذلك بهدف خنق الإيرادات الروسية المستخدمة لتمويل الحرب في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "لكن في الصين، تمتلك روسيا شريكًا رئيسيًا في صادرات الطاقة. هذا الأسبوع فقط، أعلنت روسيا أنها ستنقل شحناتها من الغاز إلى الصين بحيث يتم دفع ثمنها بالروبل واليوان بدلاً من الدولار الأميركي كجزء من محاولة لتقليل اعتماد موسكو على العملات الغربية والأميركية. زادت الصين هذا العام وارداتها من موارد الطاقة الروسية، وعززت مشترياتها من الخام والمنتجات النفطية والغاز والفحم من روسيا إلى 35 مليار دولار منذ بداية الحرب، مقابل 20 مليار دولار العام الماضي. في هذه الأثناء في أوكرانيا، كان الجيش الروسي يفشل. تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في جنوب أوكرانيا في محاولة لاستعادة مدينة خيرسون، والتي استولت عليها روسيا في الأيام القليلة الأولى من الحرب. حققت أوكرانيا بالفعل بعض المكاسب: استعادت قريتين في إقليم خيرسون، وفي الساعات الأخيرة فقط، تقدمت 50 كيلومترًا في الخطوط الروسية في منطقة خاركيف، واستعادت أكثر من 20 قرية، وفقًا لجنرال أوكراني. قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن القوات الأوكرانية استولت على أكثر من ألف كيلومتر مربع منذ بداية أيلول أيضًا".

وبحسب الصحيفة، "في المقابل، إن قوات بوتين ليست في أفضل أحوالها، حتى وفقًا لكبار الضباط الروس. تشهد العمليات العسكرية الروسية تأخيرا، وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو.

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الخميس إن خطوط الإمداد الروسية لا تعمل بشكل جيد في الهجوم المضاد. وقال أوستن يوم الخميس للمراسلين "لقد ألحق الأوكرانيون أضرارًا كبيرة بخطوط إمداد الروس ونقاط إمداد الذخيرة وعقد القيادة والسيطرة". والأوكرانيون ليسوا على استعداد للتراجع عن الدفاع بعد. توقعت القيادة العسكرية الأوكرانية هذا الأسبوع أنه، ما لم يكن هناك تحول كبير في المساعدات لأوكرانيا لدحر الروس بشكل أسرع، فإن الحرب ستستمر في العام المقبل".

ورأت الصحيفة أن "الاجتماع مع شي لن يكون المرة الأولى التي تعتمد فيها روسيا على الحكومات المتعاطفة مع قضية بوتين في ظل تراجع المجهود الحربي الروسي. الأسبوع الفائت، قال مسؤولان أميركيان لصحيفة "ديلي بيست" إن روسيا بدأت في الاعتماد على كوريا الشمالية لشحن قذائف المدفعية والصواريخ في محاولة لتعزيز إمداداتها العسكرية في أوكرانيا. لكن في هذه الحالة، ليست روسيا وحدها هي التي تدافع عن فكرتها أمام الصين. تتوافق رؤية شي للعالم بشكل جيد مع رؤية بوتين - تلك التي تهدد الديمقراطية فيها صعودهم إلى السلطة. وقال ديفيد شولمان، نائب ضابط المخابرات الوطنية السابق لشرق آسيا في مجلس الاستخبارات الوطني، لصحيفة ديلي بيست، إن الاجتماع يجب أن يكون مهمًا بالنسبة إلى شي أيضًا.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان. من المحتمل أن يتطلع شي إلى الشركاء الذين يمكنه الاعتماد عليهم في حالة وصول هذه التوترات إلى ذروتها يومًا ما".