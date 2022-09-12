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عربي-دولي
طهران: لم نتلق أي طلب أميركي لتأجيل المفاوضات النووية
Lebanon 24
12-09-2022
|
03:39
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وسط تعثر واضح للمفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتشاؤم أوروبي أميركي حيال مصيرها، وتصريحات إسرائيلية بإمكانية تأجيلها إلى ما بعد تشرين الثاني المقبل، أكدت إيران أنها لم تتلق أي طلب لتأجيل المحادثات.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إن بلاده لم تتلق أي طلب لتأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأميركي.
كما دعا "الشركاء الأوروبيين لاتباع مسار بناء وتجاوز الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق"، وفق تعبيره.
مستعدون للتعاون
أما في ما يتعلق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأشار المتحدث إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، داعيا إياها إلى "عدم الإذعان لضغوط إسرائيل"، حسب زعمه.
تزامن هذا الموقف الإيراني مع اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في وقت لاحق اليوم، بعد ثلاثة أشهر من تبني قرار يحث إيران على تقديم إجابات موثوقة حول آثار لليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها في إيران.
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