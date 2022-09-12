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عربي-دولي

آلاف الجثث المكدسة منذ سنوات.. مشاهد لا تصدق من الخرطوم! (فيديو)

Lebanon 24
12-09-2022 | 04:16
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تحوّلت قضية الروائح والحشرات التي تسللت إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء تكدس آلاف الجثث لسنوات بدون حسيب أو رقيب إلى أزمة فعلية في البلاد.

 

هذا الأمر دفع باللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم قبل أيام قليلة إلى تحديد تاريخ 25 أيلول الجاري موعدا لبدء التشريح، لاسيما في مستشفى بشائر.

 

إلا أن مشاهد رهيبة لا تحتمل من مشرحة "بشائر" أظهرت فظاعة تلك القضية.

 

فقد بدت آلاف الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها "جالس على كراسيّ" بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

 

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كما رميت في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".

 

أكثر من ألف جثة

أما وجوه الجثث فأغلبها بات بلا ملامح.

 

يشار إلى أن مشرحة بشائر في الخرطوم تضم أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية.

 

ومن المفترض أن تبدأ لجان التشريح للجثامين المجهولة والمكدسة في 3 مشارح رئيسية عملها في الخامس والعشرين من أيلول الجاري، والتي تضم هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة ومراقبين من المجتمع الدولي والمحلي فضلاً عن أسر المفقودين في البلاد.

(العربية)

 

 

 

 

 

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

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