آلاف الجثث المكدسة منذ سنوات.. مشاهد لا تصدق من الخرطوم! (فيديو)

تحوّلت قضية الروائح والحشرات التي تسللت إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء تكدس آلاف الجثث لسنوات بدون حسيب أو رقيب إلى أزمة فعلية في البلاد.

هذا الأمر دفع باللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم قبل أيام قليلة إلى تحديد تاريخ 25 أيلول الجاري موعدا لبدء التشريح، لاسيما في مستشفى بشائر.

إلا أن مشاهد رهيبة لا تحتمل من مشرحة "بشائر" أظهرت فظاعة تلك القضية.

فقد بدت آلاف الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها "جالس على كراسيّ" بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

إنه مشهد مرعب في مشرحة بشائر، ظننت أن آلاف الجثامين مغطاه ومتعفنة، لكنها غير ذلك.. جثث تجلس على كراسي، وأخرى مكومة فوق بعضها، أجسادٌ كاملة وهناك أيضاً المُقطعة والناقصة، جثامين عارية وبعضها مستور، وجوهٌ أغلبها بلا ملامح، لكن الأرواح معلقة وكأنها تقول: "متى ستدفنوني وتكرموا مثواي؟ pic.twitter.com/tEPVhi8ISy — Lina Yagoub (@lina_yagoub) September 11, 2022 Advertisement

كما رميت في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".

أكثر من ألف جثة

أما وجوه الجثث فأغلبها بات بلا ملامح.

يشار إلى أن مشرحة بشائر في الخرطوم تضم أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية.

ومن المفترض أن تبدأ لجان التشريح للجثامين المجهولة والمكدسة في 3 مشارح رئيسية عملها في الخامس والعشرين من أيلول الجاري، والتي تضم هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة ومراقبين من المجتمع الدولي والمحلي فضلاً عن أسر المفقودين في البلاد.

(العربية)