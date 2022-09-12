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جثمان الملكة إليزابيث يُسجّى في ادنبره

Lebanon 24
12-09-2022 | 03:21
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أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأنّ البريطانيين سيتمكنون اعتباراً من اليوم من رؤية ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية عن قرب، إذ سيسجى جثمانها الذي نقل إلى إدنبره مع انطلاق أسبوع الوداع وصولاً إلى الجنازة الوطنية في 19 أيلول الحالي.
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ويتوقع أن يتقاطر الكثير من الأشخاص إلى كاتدرائية سانت جايلز في ادنبره لالقاء النظرة الأخيرة على الملكة التي توفيت الخميس.

ويتوجه تشارلز الثالث إلى مقر البرلمان عند الساعة العاشرة (التاسعة ت غ) برفقة زوجته كاميلا ليتلقى تعازي رئيسي مجلسي البرلمان.
 
 
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