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عربي-دولي

السعودية تُصادر مليار دولار من تنظيم "عصابي"!

Lebanon 24
12-09-2022 | 05:51
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نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، اليوم، أن النيابة العامة أعلنت مصادرة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والسجن لمدة 25 عاماً لتنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال.

وأضاف التلفزيون أن التنظيم "العصابي" مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.
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