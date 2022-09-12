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عربي-دولي

موقف موحّد لألمانيا وإسرائيل: لا يحقّ لإيران حيازة سلاح نووي

Lebanon 24
12-09-2022 | 07:45
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، والمستشار الألماني أولاف تشولتس، يوم الاثنين، على عدم أحقية إيران بحيازة سلاح نووي.

وقال لابيد في مؤتمر صحافي جمعه بشولتس: "ناقشنا معاً الحاجة لاستراتيجية جديدة لمواجهة إيران، وأكدنا على ضرورة التعاون ضدها إذا أصبحت دولة نووية".
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وأكمل قائلاً: "الرجوع للاتفاق النووي بصيغته الحالية سيكون خطأ، فالاتفاق المطروح حاليا لا يمنعها من النووي، وحان الوقت لتجاوز المفاوضات الفاشلة مع إيران".
من جانبه، قال المستشار الألماني إنه لا يحق لإيران الحصول على أسلحة نووية، ولا توجد لديها مبررات لرفض مقترحات الاتحاد الأوروبي، مستبعدا التوصل لاتفاق معها في الوقت القريب.

ولفت تشولتس إلى أن "العمل جار على توسيع الشراكة مع إسرائيل، وندعم حلا مستداما في فلسطين عبر حل الدولتين".

وفي شأن آخر، أكد المسؤول الألماني وجوب إيقاف سفك الدماء في أوكرانيا، مضيفا: "نتخذ خطوات إضافية لتخفيض أسعار الطاقة التي ارتفعت جراء الحرب الأوكرانية".
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