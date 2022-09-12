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عربي-دولي

الكرملين يعلق على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا

Lebanon 24
12-09-2022 | 10:30
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو غير مستعدة لأخذ تصريحات مفوض الأمم المتحدة حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه لا أساس لها.

وردا على سؤال صحفي حول تعليق الكرملين على بيان المفوض الأممي، قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "لسنا جاهزين لأخذ البيان المماثل والاستنتاجات المماثلة بعين الاعتبار. ونعتبر أن لا أساس لها، هذا أولا".
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وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي الذي يتهم روسيا بذلك، يرفض في الوقت ذاته الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

وتابع: "أهم شيء هو أننا نعتبر أخذ هذه الحجج بعين الاعتبار أمرا مستحيلا لأن المفوض السامي يرفض ملاحظة العديد من الانتهاكات الموجودة في الدول الأخرى والتي تخص انتهاك حقوق مواطنينا ووسائل إعلامنا وإلى آخره. لا يمكن أخذ هذا الموقف أحادي الجانب بعين الاعتبار".
المصدر: روسيا اليوم
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