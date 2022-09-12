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عربي-دولي

تبون يوجه دعوة رسمية إلى أمير الكويت للمشاركة في القمة العربية

Lebanon 24
12-09-2022 | 12:30
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وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة بأشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تحتضنها الجزائرفي تشرين الثاني. 

وحمل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، هذه الدعوة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتسلمها منه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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المصدر: روسيا اليوم
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