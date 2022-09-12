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عربي-دولي

أمور "محظورة" على رؤساء الدول فعلها خلال جنازة الملكة إليزابيث!

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:30
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حدّدت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، قواعد البروتوكولات الخاصة بمشاركة رؤساء الدول الأجنبية، في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي من المقرر أن تُقام يوم 19 أيلول 2022.

وقالت صحيفة The Independent البريطانية، إن قواعد البروتوكولات تتطلب أن يسافر رؤساء الدول الأجنبية إلى المملكة المتحدة على متن طائرات تجارية، لأنه لا توجد ترتيبات للطائرات الخاصة في مطار هيثرو بلندن.
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كذلك حظرت القواعد أيضاً استخدام المروحيات لنقل الرؤساء من المطارات إلى أماكن أخرى، بسبب الازدحام المتوقع في المجال الجوي للمنطقة.

أيضاً لن يُسمح للرؤساء باستخدام سياراتهم الرسمية لحضور الجنازة، ولكنهم سيُنقلون بالحافلات إلى دير وستمنستر من غرب لندن، وفقاً لتقارير مجلة Politico.

وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها المجلة، ووُزعت على السفارات يوم السبت 10 أيلول 2022، أكدت أن الدعوة لجنازة الملكة إليزابيث اقتصرت على رئيس كل دولة وزوجه فقط.

أما رؤساء الدول الذين لن يتمكنوا من الحضور فيمكنهم اختيار ممثل آخر مثل رئيس الحكومة أو وزير مهم.
 
في يوم الجنازة 
وفي يوم الجنازة، ستُفرض إجراءات أمنية مشددة وقيود على الطرق في معظم أنحاء وسط لندن، ولذلك سيُنقل رؤساء الدول من مكان يجتمعون فيه في غرب لندن إلى الدير في حافلات.

بعد القداس، سيُدعى القادة الأجانب لحضور حفل استقبال يقيمه وزير الخارجية جيمس كليفرلي في دينز يارد، داخل أراضي الدير، وسيُصحبون إليه سيراً على الأقدام، وسيُعادون بعد ذلك إلى موقع غرب لندن بالحافلات لتسلم سياراتهم.

وجاء في وثيقة أخرى من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث عن تفاصيل الخدمات اللوجستية للقادمين من الخارج: "ستُتخذ إجراءات حراسة متعددة وشاملة في لندن وفي جميع الأماكن الرسمية المخصصة لجنازة الملكة والفعاليات المرتبطة بها".

ستكون بريطانيا في عطلة رسمية يوم جنازة الملكة إليزابيث، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة، على الرغم من عدم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للحدث والحضور.

قبل ذلك، سيُحمل النعش جواً إلى لندن حيث يظل في قصر باكنغهام ثم يُنقل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك مكشوفاً لأربعة أيام.
المصدر: العربية
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