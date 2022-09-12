انفجار غربي سوريا وأنباء عن مقتل 3 أطفال

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أفادت مصادر إعلامية سورية بانفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم توينة بغرب مدينة الحسكة على طريق عام الدرباسية وسط أنباء عن ضحايا بينهم أطفال.ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان وعن الرئيس المشترك لمخيم توين، علاء جميل، قولهم إن "الانفجار نجم عن تفجير دراجة نارية في الجهة الغربية للمخيم"، فيما لم يتم الإدلاء بأي بيان بهذا الخصوص.وأشارت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر من الهلال الأحمر الكردي في المخيم، إلى مصرع 3 أطفال نتيجة هذا الانفجار.